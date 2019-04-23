23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Ankara'da Ata'nın huzurunda başladı.

Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bazı bakanlar da yer aldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Şentop, deftere şunları yazdı:



"Aziz Atatürk, asil milletimizin kararlı ve azimli iradesiyle bir araya gelerek teşekkül ettirdiği TBMM'mizin 99. kuruluş yıl dönümünde, milli mücadelemizin büyük komutanı, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız olan zatı alinizin huzurundayız. İlk başkanlığını yaptığınız ve milli mücadelenin kazanılmasına önderlik eden TBMM'nin taşıdığı büyük sorumluluğun bilincindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun hakiki sahibi olan asil milletimizin büyük hedeflere yürümek hususundaki iradesi katidir. Ülkemizin birliği, beraberliği, milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışma kararlılığımız tamdır, süreklidir ve neticeye varması mukadderdir. Milli mücadelemizi yürüten ve Cumhuriyetimizi kuran Gazi Meclisin ve onu var eden iradenin tarihi manasına vakıfız ve bunun onurunu yaşamaktayız. TBMM olarak 99 yıllık tarihinde olduğu gibi bugün de ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu vesileyle, zatı alinizi ve milli mücadeleyi birlikte yürüttüğünüz bütün milletvekillerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

TÖRENDEN NOTLAR



Kılıçdaroğlu, tören alanına iki kız çocuğunun elini tutarak geldi. Törenin ardından Kılıçdaroğlu, partililerle ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Saygı duruşu sırasında tören alanında bulunan bazı engelli vatandaşlar ayağa kalkarak eşlik etti.



Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anıtkabir girişinde çocuklara balon ve Türk bayrağı dağıttı.

MECLİS'TEKİ ATATÜRK ANITI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde de tören düzenlendi.

Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra TBMM başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Levent Gök, AK Parti Grup başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.

BAKAN SELÇUK VE ÖĞRENCİLER DE ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ



Bu arada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığında öğrencilerden oluşan heyet de Anıtkabir’i ziyaret etti.



Kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengin arkasında, ellerinden tuttuğu iki çocukla Aslanlı Yol'dan yürüyen Selçuk ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesine geldi.



Selçuk’un çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Bakan Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:



"Aziz Atatürk, milli mukadderatımızın hakimi olan TBMM’nin kuruluşunun 99. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın içimizde gün geçtikçe artan coşkusu ve gururunu yaşamak için huzurunuzdayız. En zor şartlar altında dahi milletimizin sesi olan ve onun değerli iradesiyle kararlı bir şekilde yürüyen Gazi Meclis unvanına sahip TBMM, milletimizin bağımsızlığını ve iradesini tüm dünyaya ilan etmiş, birliğimizin ve beraberliğimizin eşsiz simgesi olmuştur.

Bu yüce Meclis, milli yazgımızın sorumluluğunu, ulusumuzun egemenliğine kayıtsız şartsız bağlı kalarak doğrudan üstlenmiştir. Geleceğimizin bir gülü, yıldızı, bahtımızın aydınlığı ve memleketimizi gelecek ufuklara taşıyacak olan çocuklarımızın önemini şahsınızın bu kutlu günü onlara armağan etmesiyle bir kez daha idrak etmiş durumdayız. Geleceğimizin gözü olan çocuklarımızı milli, manevi, insani, ahlaki ve kültürel değerlerimizi içtenlikle benimseyen, ailesini, milletini, vatanını gönülden seven, insanımıza hizmeti her zaman erdem sayan, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın bütün insanların haklarına, düşüncelerine ve inançlarına saygı duyan, zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal yönden sağlıklı ve toplumla barışık, kendine güvenen, hür ve bilimsel düşünceye sahip, öğrenmeyi hayat boyu devam eden bir süreç haline getirmiş, aklını ve muhakeme yeteneğini sadece kendisi kullanan, milli iradeye saygılı ve milletin iradesi üzerinde hiçbir gücü kabullenmeyen birer insan olarak yetiştirmek, ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmasında en büyük görevimiz olacaktır. Tüm dünya çocuklarına armağan ettiğiniz ve hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."

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