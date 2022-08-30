Devlet erkanından Anıtkabir ziyareti (Büyük zaferin 100. yılı)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.



Büyük zaferin 100. yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.



Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.



''NE MÜSTEVLİLERİN OYUNLARI NE ELİ KANLI TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SALDIRILARI ENGELLEYEMEYECEK''



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:



''Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından büyük zaferin 100. seneidevriyesinde zatıalinizi silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Kahraman şehitlerimizden aldığımız ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye başta ekonomi savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz.

Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz bölgesinde yaşanan çatışmaları da başarıyla yönetmekte, barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın takdirini toplayan diplomatik hamlelere imza atmaktadır. Büyüyen, güçlenen, mazlumların da umudu olan Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir. Ruhun şad olsun.''

ANITKABİR ZİYARETE AÇILDI



Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.

ERDOĞAN'DAN DEVLET MEZARLIĞI'NA ZİYARET



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'den sonra Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti. Anıta çelenk koyan Erdoğan, Anıt Özel Defteri'ni imzaladı.



Erdoğan, deftere şunları yazdı:



"Bu tarihi günde bizlere emanetiniz olan kıymetli aile efradınız ile birlikte manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu güzel ülkeyi birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde 2023'e ulaştırmakta, 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız. Dahili ve harici bedhahların hiçbiri Türkiye'nin yükselişine, güçlenmesine, küresel sistemde hak ettiği yeri almasına mani olamayacaktır."

VİDEO: ADIM ADIM ZAFERE GİDEN YOL