Devlet erkanından Anıtkabir ziyareti (Büyük zaferin 102. yılı)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Türkiye Cumhuriyeti'ni, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefimize adım adım yürüyoruz. Milletimizin Kızılelması'na dönüşen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz." mesajını yazdı.

Devlet erkanından Anıtkabir ziyareti (Büyük zaferin 102. yılı)
Büyük taarruz, büyük zafer: 30 Ağustos

Büyük taarruz, büyük zafer: 30 Ağustos

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Cumhurbaşkanı başkanlığındaki devlet erkanı, ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Büyük zaferin 102. yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Devlet erkanından Anıtkabir ziyareti (Büyük zaferin 102. yılı) - 1
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Devlet erkanından Anıtkabir ziyareti (Büyük zaferin 102. yılı) - 2

Cumhurbaşkanı , deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; bugün ezeli ve ebedi vatanımız olan Anadolu'daki varlığımızı perçinleyen, millet olarak bağımsızlığımızı sağlayan büyük zaferin 102. yıl dönümünü heyecanla ve iftiharla kutluyoruz. Her türlü imkansızlığa rağmen kazandığımız bu zaferle şanlı tarihimizin zaferler silsilesine yeni bir halka daha eklemenin yanı sıra, Cumhuriyetin ilanına giden yolu da ardına kadar açtık.

Devlet erkanından Anıtkabir ziyareti (Büyük zaferin 102. yılı) - 3

Büyük bir inancın, sarsılmaz bir imanın ve zorlu mücadelelerin eseri olan Cumhuriyeti'ni, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefimize adım adım yürüyoruz. Milletimizin Kızılelması'na dönüşen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu gurur günümüzde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimizi tekrar rahmetle yad ediyoruz. Ruhun şad olsun."

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