30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunup ve İstiklal Marşı'nı okuyor.
Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve çok sayıda bakan da katıldı.
Devlet erkanından Anıtkabir ziyareti (Büyük zaferin 97. yılı)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenleniyor.