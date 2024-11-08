Devlet hastanesinde hastaya taciz: Uzman doktor gözaltında

Suruç Devlet Hastanesinde görevli dahiliye doktoru, kadın hastayı taciz etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Devlet hastanesinde hastaya taciz: Uzman doktor gözaltında

Suruç Devlet Hastanesi'nde Dahiliye Uzmanı Dr. H.F.V., muayeneye gelen kadın hasta L.İ.'yi (25) etti.

Bunun üzerine kadın, hastaneye kontrol için ikinci kez gittiği sırada cep telefonunu odadaki pencerenin kenarına koyarak tacizi kayıda aldı.

L.İ., kayıt altına aldığı görüntülerle birlikte polise giderek hakkında şikayette bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde doktor H.F.V. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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