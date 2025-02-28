Devlet hastanesinde usulsüz rapor operasyonu

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde usulsüz sağlık raporu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan ve aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Devlet hastanesinde usulsüz rapor operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulundan usulsüz alındığı ihbarı üzerine harekete geçmişti.

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu, aralarında hastane yöneticileri ve personelinin de bulunduğu toplam 33 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan ve aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 5 kişi sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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