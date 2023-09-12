Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 72 sözleşmeli personel alacak: (Başvuru tarihleri ve şartları)

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, 12-22 Eylül'de e-Devlet'te "DHMİ Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.



Sınav tarihi, yeri ve saati DHMİ'nin internet sitesi "www.dhmi.gov.tr"den duyurulacak.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türk Vatandaşı olmak,



b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,



c) 18 yaşını tamamlamış olmak,



d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemişbulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,



e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,



f) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.