Devlet, iki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazilerini kiraya verecek

İki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinin Bakanlıkça kiraya verilerek tarımsal üretime kazandırılmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi.



Resmi Gazete'de yayamlanan İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmeliğe göre, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tarım arazileri hariç olmak üzere iki yıl süreyle işlenmeyen gerçek ve tüzel kişilere ait tarım arazileri, devlet tarafından sahibi adına tarım arazisini işletecek kişilere sezonluk kiraya verilebilecek. Kira bedeli arazi sahibine ödenecek.



Yönetmeliğin ilgili 5. maddesi şu şekilde:



"Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tarım arazileri hariç olmak üzere mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait olup üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça sezonluk olarak kiraya verilir."