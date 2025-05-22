Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik: Kamu personeline 35 yaş sınırı

Yasayla, kamu kurum ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretilye yapılacak personel alımlarında 35 yaş sınırı aranacak.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilecek.

Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TRT'ye bedelsiz tahsis edilebilecek.

TRT Yönetim Kurulu, kurumun amaçlarına uygun olmak şartıyla, özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabileceği gibi yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilecek.