DSİ sözleşmeli personel alımı yapacak: 1273 personel alımı için başvuru ne zaman, şartlar neler?

Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesine yapılacak 1273 personel alımına ilişkin duyuruyu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi duyurdu. Bakan Kirişçi açıklamasında, "DSİ bünyesinde görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 1273 sözleşmeli personel alacağız" ifadelerini kullandı. Peki, DSİ sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

DSİ sözleşmeli personel alımı yapacak: 1273 personel alımı için başvuru ne zaman, şartlar neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) teşkilatında istihdam edilecek 1273 personel alımıyla ilgili duyuru yapıldı. Bakan Kirişçi, personel alımıyla ilgili duyuruyu sosyal medya hesabından duyurdu. DSİ personel alımına ilişkin kılavuzunun ayrıntıları merak ediliyor. Peki, DSİ personel alımı ne zaman?

BAKAN KİRİŞÇİ DUYURDU

Bakan Kirişci, insan kaynağını 2023 yılında güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, şu sözleri söyledi;

"Daha önce Bakanlığımızın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere farklı branş ve pozisyonlarda bin 200 sözleşmeli personel alımı yapacağımızı, Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatı için bin 613 personel alacağımızı paylaşmıştık. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüze personel alacağımızı duyurmak isterim.

DSİ bünyesinde görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda bin 273 sözleşmeli personel alacağız. Böylece, önümüzdeki günlerde, Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde toplam 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz."

DSİ sözleşmeli personel alımı yapacak: 1273 personel alımı için başvuru ne zaman, şartlar neler? - 1

DSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakan Kirişçi tarafından sosyal medyada yapılan açıklama sonrasında 1273 personel alımına ilişkin tarih detayı verildi.

Buna göre; DSİ bünyesinde yer alacak 1273 personel alımı başvuruları Ocak ayı içerisinde yapılacak.

DSİ sözleşmeli personel alımı yapacak: 1273 personel alımı için başvuru ne zaman, şartlar neler? - 2

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