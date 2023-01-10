Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 personel alımı yapacak: DSİ personel alımı başvuruları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) teşkilatında istihdam edilecek 1273 personel alımıyla ilgili duyuru yapıldı. Bakan Kirişçi, personel alımıyla ilgili duyuruyu sosyal medya hesabından duyurdu. DSİ personel alımına ilişkin başvuru kılavuzunun ayrıntıları merak ediliyor. Peki, DSİ personel alımı ne zaman?



BAKAN KİRİŞÇİ DUYURDU



Bakan Kirişci, insan kaynağını 2023 yılında güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, şu sözleri söyledi;



"Daha önce Bakanlığımızın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere farklı branş ve pozisyonlarda bin 200 sözleşmeli personel alımı yapacağımızı, Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatı için bin 613 personel alacağımızı paylaşmıştık. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüze personel alacağımızı duyurmak isterim.

DSİ bünyesinde görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda bin 273 sözleşmeli personel alacağız. Böylece, önümüzdeki günlerde, Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde toplam 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz."

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Bakan Kirişçi tarafından sosyal medyada yapılan açıklama sonrasında 1273 personel alımına ilişkin tarih detayı verildi.



Buna göre; DSİ bünyesinde yer alacak 1273 personel alımı başvuruları Ocak ayı içerisinde yapılacak.