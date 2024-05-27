Devre mülk dolandırıcılarına baskın: 38 milyon TL'lik vurgun

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birden fazla kişinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurup dolandırıcılık şikayeti ile yaptıkları suç duyurusu üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.



İlk etapta iki şikayetçinin başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada, iki kişiden yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekenin izini süren polis, halen incelemeleri devam eden dijitallerde şu ana kadar çıkan verilerden onlarca mağdurun olduğu ve 36 milyon lirayı bulan vurgunu tespit etti.



"DEĞERİNİN ÜSTÜNDE SATIŞ" TUZAĞI



Polis, yürütülen soruşturma doğrultusunda devre mülk üzerinden dolandırıcılık yapan kişileri mercek altına aldı. Ümraniye’de bir emlak ofisinde devre mülk sahipleri ile irtibata geçip onlara söz konusu mülklerini yabancı uyruklu kişilere değerinin çok üstünde fiyatlara satış vaadi ile kandırdıkları anlaşıldı.



Dolandırıcılar, sonraki aşamada ağlarına düşürdükleri bu kişilerin kimlik bilgilerini hileli yöntemle ele geçirdi. Sonraki aşamada ise çeşitli bankalarda görevli irtibatlarını devreye sokarak mağdurlar adına kredi çektirip büyük bir vurgun gerçekleştirdi.



Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, geçtiğimiz Perşembe günü düzenlenen operasyonla haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişilik şebekenin 5 üyesini gözaltına aldı. Aralarında Doğan M.’nin de yer aldığı 5 dolandırıcı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



ÇOK SAYIDA BULGU VE BELGE



Mali polis tarafından yürütülen tahkikat esnasında iddiaları doğrular nitelikte çok sayıda bulgu ve belgeye ulaşıldı.



Firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken şebekenin çalışma yöntemleri de deşifre edildi.

Buna göre, ağlarına düşürdükleri devre mülk sahiplerini kullanarak kredi çeken şebekenin, daha sonra bunları başka hesaplara aktardıkları ve bu yolla 36 milyon liraya yakın dolandırıcılık yaptıkları anlaşıldı.

