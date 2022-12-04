Devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 55 zanlı yakalandı

Adana merkezli 33 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Devre mülklerini yüksek fiyata satma bahanesiyle 125 kişiyi 20 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 55 şüpheli gözaltına alındı.

Devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 55 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Büro Amirliği ekipleri, devre mülk sahibi yaşlı kişilerin dolandırılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kimliği ve adresleri tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik Adana merkezli 33 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, kurdukları paravan şirketlere davet ettikleri kişileri devre mülklerini yüksek fiyata satma bahanesiyle kandırıp tapu, harç ve sigorta gibi masraflar adı altında para aldıkları belirlendi.

Şüphelilerin bu yöntemle 125 kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

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