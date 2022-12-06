Devre mülk dolandırıcısı "Dolandırıcılara dikkat edin" diye röportaj vermiş

Adana merkezli 33 ilde devre mülklerini satmak isteyen kişileri 20 milyon TL dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 57 şüpheliden 12’si, tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Okan Onat’ın, operasyondan 2 gün önce yerel bir haber sitesine verdiği röportajda, devre mülk dolandırıcılığı uyarısı yaptığı ortaya çıktı.

Devre mülk dolandırıcısı "Dolandırıcılara dikkat edin" diye röportaj vermiş

Devre mülk dolandırıcılarına karşı polis operasyon başlattı.

Gözaltına alınanlar arasında iki gün önce bir gazeteye verdiği röportajda devre mülk dolandırıcılığı uyarısı yapan Okan Onat da yer aldı.

HARÇ, TAPU, SİGORTA VE PUL MASRAFI

Polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin özellikle yaşlı kişileri seçtiği, kurdukları paravan şirkete çağırdığı mağdurları harç, tapu, sigorta ve pul masrafları adı altında dolandırdıkları saptandı.

Bu tespitlerin ardından ekipler, 3 Aralık’ta, merkezli 33 ilde düzenlenen operasyonda 57 kişiyi gözaltına aldı.

Devre mülk dolandırıcısı "Dolandırıcılara dikkat edin" diye röportaj vermiş - 1

"DOLANDIRILMAYIN" DİYE RÖPORTAJ VERMİŞ

Şüphelilerden Kocaeli'de emlak danışmanlığı yapan Okan Onat’ın, operasyondan 2 gün önce yerel bir haber sitesine verdiği röportajda uyarısı yaptığı ortaya çıktı.

Onat'ın röportajda, “Mülklerinizi afaki fiyatlara satacağız diyorlar. Hiçbir devre mülk 1 milyon TL etmez. Ancak insanlar rakamları duyunca hemen kanıyor ve gerisini düşünmeden hareket ediyor. Çok para kazanacağım diye umut ederken, dolandırıldığının farkına bile varmıyor” ifadelerini kullandığı görüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Okan Onat’ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı, diğerleri ise 33’ü adli kontrol şartı, 12’si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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