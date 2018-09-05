Türkiye'nin birçok yerindeki termal tesis şirketleri tarafından mağdur edildiklerini öne süren termal hisse sahipleri, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.



Vatandaşlar adına konuşan Akkuş Termal Üyeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sevinç Öğnü, projelerden yer satın aldıklarını ancak bu yolla kandırıldıklarını anlattı.



Öğnü, şunları söyledi:



"Bize, şu anda geçerli olmadığını söyledikleri satış sözleşmeleri ile satış yaptılar. Devlet de bu termaller üzerindeki denetimini yeterince yapmadı ve bu insanların hepsini mağdur etti. Ankara'daki bir termale Aydın'dan, Diyarbakır'dan satışlar yapıldı ve 'Sizler hiç gelmeyin, biz sizlere kira bedeli göndereceğiz' dediler. Zamanla bu sözlerin hiçbiri tutulmadı. Projeyi oluşturan insanlar kendileri için bunu zenginleşme aracı olarak kullanmaya başladı. Türkiye çapında 500 bine yakın mağdur var. Bazı mağdurlar evini satarak, kredi çekerek bu projelerden devre mülk satın aldı. İnsanlar satış iptalleri yapıyor ama ücretleri ödenmiyor. Tesisler üzerine şirket ortakları tarafından icralar konuluyor ama hiç kimse parasını alamıyor. Bugüne kadar yaptığımız suç duyuruları takipsizlikle sonuçlandı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Adalet Bakanlığı'ndan, Turizm Bakanlığı'ndan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bu konuya el atmasını ve bu durumu düzeltmesini, gerekirse kayyum yöntemi ile buraların yönetimi hissedarlara devretmesini istiyoruz. Bitmeyen inşaatları da alacaklarımıza karşılık bize versinler biz bitirelim, ülkemize güzel şeyler kazandıralım. Ama bir kişi bizim sırtımızdan zengin olmasın."



Elinde tapusu bulunan mağdurlardan Zahide Çobanoğlu da 8 bin 500 lira ödeyerek 2010 yılında devre mülk aldığını ancak hiç yararlanamadığını aktararak, "Gittiğimde de hep para ödedim. Şimdi de 100 euro istediler" dedi.



Sözleşme evrakları ve tapularını ellerinde taşıyan vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilerek, termal tesis işletme şirketleri hakkında "dolandırıcılık" suçundan dava açılmasını talep etti.



Bazı mağdurların savcılığa sundukları suç duyurusu dilekçesinde, termal tesis işletme firmasından sözleşme ile 10 günlük dönemli devre mülk satın aldıkları ve satın aldıkları tarihte yapının inşaatının henüz başlamadığı belirtildi.



Devre mülklerin 2018 yılının sonuna gelinmesine rağmen teslim edilmediği ifade edilen dilekçede, "özleşmede vaat edilen teslimat tarihinde, teslim edilmemesi halinde, teslim edilmeyen her ay için 250 TL ödeme yapılacağını taahhüt etmelerine rağmen herhangi bir ödeme de yapılmamıştır. Bu süreçte firma birden fazla kez isim değiştirerek faaliyetlerine devam etmektedir. Bahsi geçen şirket hakkında yüzlerce mağdurun açmış olduğu ve sonuçlanmış olan davalar bulunmaktadır. Ancak davalar sonuçlanmasına rağmen alacaklar teslim edilememektedir" denildi.