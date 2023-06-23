Devre mülk sahiplerini dolandıran çeteye operasyon | 11 kişi tutuklandı

Kocaeli'de kurdukları paravan şirket aracılığıyla devre mülk sahibi kişilerle iletişime geçerek, devre mülklerini yüksek fiyatla satma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen çeteye yönelik operasyon düzenlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 22 kişiyi 4 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 15 kişi yakalandı.



Gözaltına alınanlardan 11'i tutuklandı, 1 kişi ise savcılıktan serbest bırakılırken, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.