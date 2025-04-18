Devrek Belediyesi'ne operasyon: Eski başkan gözaltında
Zonguldak'ta Devrek Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük iddiasıyla operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında ilçenin CHP'li eski belediye başkanı ile yedi kişi gözaltına alındı.
Devrek Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Devrek Belediyesi'nde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un yanı sıra R.K., N.Ç.K., E.K., İ.K., T.U., R.K. ve U.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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