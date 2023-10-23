Devre mülk dolandırıcılığına 10 gözaltı

Bursa ve Yalova'da devre mülk sahiplerini dolandıran 10 kişi gözaltına alındı.

İki ilde 16 devre mülk sahibi, lüks araçlar ile alınıp götürüldükleri 5 yıldızlı otellerde "Yerlerinizi yüksek fiyata yabancı turistlere satacağız." denilerek tanıtım ücreti alındığını iddia etti.

Ayrıca "Hesap hareketlerinizi kontrol edeceğiz." bahanesiyle cep telefonlarındaki mobil banka hesaplarından kredi çekildiğini belirten vatandaşlar şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.



TANITIM YAPILAN OTELE BASKIN



Ekipler, şüphelilerin kendilerini zengin göstermek için kaldıkları 5 yıldızlı otellerin toplantı salonlarını kiraladığını ve aynı zamanda mağdurları ikametlerinden lüks otomobiller ile alarak otele getirdiklerini belirledi.



Teknik ve fiziki takibin ardından, 19 Ekim'de Bursa'da tanıtım yapılan otele baskın yapıldı. Suçüstü yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı.

ŞİFRELİ YAZIŞMALAR ÇIKTI



Şüphelilerin üzerlerinde ve tanıtım toplantısı yaptıkları salonda yapılan aramalarda, şifreli yazışmaların olduğu dijital materyaller ele geçirildi.



Polis, daha sonra Bursa'da 2, Sakarya'da 2 ve Düzce'de 1 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.