Devrilen beton mikserinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde yaşandı. Hidayet Ö. idaresindeki 63 YV 888 plakalı beton mikseri devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücüyü fark eden çevredekiler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.



Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.