Devrilen elektrikli bisiklet sürücü yaralandı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Devrilen elektrikli bisiklet sürücü yaralandı

Edinilen bilgilere göre, merkez Kayalık Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde Mahmut B., idaresindeki elektrikli bisiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü Mahmut B., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İsrail polisi Mescid-i Aksa girişinde bir Filistinliye copla saldırdı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...