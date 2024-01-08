Devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü

Diyarbakır’da forkliftin altında kalan sürücü, yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi, Batman karayolu üzerindeki Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi.
Özel bir firmada çalışan Hasan Altuğ’un, bir TIR’ın içerisindeki seramik karoları indirdiği sırada kullandığı forklift, devrildi.
Altuğ forkliftin altında kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kontrolünde, Altuğ’un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Altuğ’un cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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