Devrilen forkliftin altında kalan işçi öldü

Altuğ forkliftin altında kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin kontrolünde, Altuğ’un yaşamını yitirdiği belirlendi.



Altuğ’un cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.