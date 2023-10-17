Devrilen iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde üzerinde çalıştığı iskelenin devrilmesi sonucu düşen boya ustası İsmail Tanışman hayatını kaybetti.

Devrilen iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

Bayramiç ilçesine bağlı Debboylar mevkisinde İsmail Tanışman, 5 metre yükseklikte boya yaparken iskelenin devrilmesi sonucu düştü.

Ağır yaralanan Tanışman, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen İsmail Tanışman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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