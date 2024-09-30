Devrilen kamyonetteki biri bebek 3 kişi yaralandı

Balıkesir Havran Kocaseyit Mahallesi’nde devrilen kamyonetteki, biri bebek 3 kişi yaralandı.

Devrilen kamyonetteki biri bebek 3 kişi yaralandı

Kaza, Havran Kocaseyit Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 10 ANF 942 plakalı kamyoneti yolun kenarındaki refüje devirdi. Kamyonette bulunan biri bebek 3 kişi, olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan kişilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

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