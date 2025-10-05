Devrilen kamyonun sürücüsü hafif yaralandı

Adıyaman’da kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, - Şanlıurfa Karayolu 30.kilometrede sürücüsü öğrenilemeyen bir , kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada kamyon sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza sonrası alınan güvenlik tedbirlerinin ardından kamyon bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

