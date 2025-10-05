Devrilen kamyonun sürücüsü hafif yaralandı
Adıyaman’da kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu 30.kilometrede sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyon, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Meydana gelen kazada kamyon sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza sonrası alınan güvenlik tedbirlerinin ardından kamyon bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Kamyon
- Trafik Kazası
- Adıyaman