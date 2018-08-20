İstanbul Avcılar'da mangalın devrilmesi sonucu bir binanın teras katında yangın çıktı.
Yangın, akşam saatlerinde Ambarlı Mahallesi Seymen Sokak içerisinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı.
İddiaya göre, binanın teras katında et pişirilirken mangal devrildi. Ahşap olan terasa sıçrayan alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı.
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle binayı dumanlar sardı.
Bu sırada üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenenler, kontrol amaçlı ambulanslara alındı. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.