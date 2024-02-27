Devrilen minibüsteki 3 kişi ağır yaralandı

Batman’ın Gercüş ilçesinde Kozlu köyü mevkisinde sürücüsünün ismi belirlenemeyen kapalı kasa minibüs, yoldan çıkarak yan yattı.

Kazada, araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Gercüş ve Hasankeyf devlet hastanelerine kaldırıldı. Gercüş Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Veysel Laçin’in (20) duran kalbi, doktorların müdahalesiyle tekrar çalıştırıldı.

Laçin, buradan da ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 3 yaralının da hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.