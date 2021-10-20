Devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı, sürücü arka camı kırıp kaçtı

Kocaeli'nin Gbze ilçesinde yaşanan kaza, saat 20.00 sıralarında İnönü Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, Mustafa Kılıç yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi.

Bu sırada minibüsün sürücüsü ise aracın arka camını kırıp, araçtan çıkarak kaza yerinden kaçtı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, minibüste yaralanan 6 kişiyi hastaneye kaldırdı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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