Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi 2. Çevre yolu üzerinde Şeyma B., idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Şeyma B., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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