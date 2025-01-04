Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

merkez Kayalık Mahallesi 2. Çevre yolu üzerinde Şeyma B., idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Şeyma B., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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