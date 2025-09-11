Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Adıyaman’da direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgilere göre, merkez İndere Bölgesinde Serkan Y. idaresindeki , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü Serkan Y. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...