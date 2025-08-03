Devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
R.K. yönetimindeki plakası henüz öğrenilmeyen motosiklet, Fırnız Mahallesi Beşoluk mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
R.K'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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