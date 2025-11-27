Devrilen motosikletteki 2 çocuk hayatını kaybetti
27.11.2025 04:22
DHA
AA, DHA
Antakya'da meydana gelen motosiklet kazasında 15 ve 16 yaşlarındaki iki çocuk hayatını kaybetti.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 16 yaşındaki İrfan Konuşkan'ın kullandığı motosiklet, Kisecik Mahallesi'nde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosiklet üzerinden yola savrulan İrfan Konuşkan ve beraberindeki 15 yaşındaki Ali Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Konuşkan ve Bulut'un cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.