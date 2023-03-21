Devrilen motosikletteki 2 kişi TIR’ın altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, D-100 kara yolu Kaşkaldere mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Suriye uyruklu Kassam Mustafa idaresindeki 41 PJ 078 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü ile arkasındaki aynı ülke vatandaşı Bessam Mustafa, yola savruldu.
2 kişi, bu sırada arkadan gelen İ.Ş. yönetimindeki 41 F 6648 plakalı metal parça yüklü TIR’ın altında kaldı. Kassam Mustafa hayatını kaybetti, Bessam Mustafa ise yaralandı.
Bessam Mustafa hastaneye kaldırılırken, TIR şoförü İ.Ş. gözaltına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.