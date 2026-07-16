Çift katlı otobüs devrildi, 46 kişi yaralandı
16.07.2026 06:34
Son Güncelleme: 16.07.2026 06:35
Anadolu Ajansı
İstanbul-Ordu seferini yapan otobüs, Merzifon'da devrildi. Araçtaki 46 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Ordu istikametine giden E.V. idaresindeki çift katlı yolcu otobüsü, Amasya'nın Merzifon ilçesi Sarıköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüste bulunan 46 kişi yaralandı.
Yaralılar Merzifon, Amasya, Suluova ve Gümüşhacıköy'deki hastanelere kaldırıldı.