Devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı

Sinop'ta bir otomobil tel örgülere çarparak devrildi.

Numan Necati Gümüş'ün kullandığı 06 KA 7632 plakalı otomobil, Boyabat Küçük Sanayi Kavşağı'nda tel örgüye çarpıp savrularak sanayinin içinde devrildi.



Kazada, sürücü, Kumral B. ve Şahin D. ile çocuklar U.B, E.S.B, H.İ.K, F.Ş. ve N.Ş. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Devlet Hastanesine kaldırıldı.