Devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı

'ta bir otomobil tel örgülere çarparak devrildi.

Numan Necati Gümüş'ün kullandığı 06 KA 7632 plakalı otomobil, Boyabat Küçük Sanayi Kavşağı'nda tel örgüye çarpıp savrularak sanayinin içinde devrildi.

Kazada, sürücü, Kumral B. ve Şahin D. ile çocuklar U.B, E.S.B, H.İ.K, F.Ş. ve N.Ş. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Devlet Hastanesine kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Fred Çakmaktaş'ın otomobili gerçek oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...