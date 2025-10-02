Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Mersin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Sürücü hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde Hasan Gümpür akşam saatlerinde otomobiliyle bulunan şeftali bahçesine gitmek üzere yola çıktı.
Gümpür, rampalı yolda ilerlerken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada araç devrildi, sürücü altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Trafik Kazası
- Mersin Tarsus
- Mersin