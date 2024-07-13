Devrilen pamuk yüklü TIR alev alev yandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde kaza yapan pamuk balyası yüklü TIR yandı.

Devrilen pamuk yüklü TIR alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü'den istikametine giden pamuk yüklü TIR, Kırcasalih beldesinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan TIR'ın kasasında bulunan pamuk balyalarında çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden yoldan geçen vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında tırda ve kasasında maddi hasar meydana geldi. Olay yerinden geçen polis TOMA'sı da yangına müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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