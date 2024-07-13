Devrilen pamuk yüklü TIR alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü'den Edirne istikametine giden pamuk yüklü TIR, Kırcasalih beldesinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan TIR'ın kasasında bulunan pamuk balyalarında yangın çıktı.



Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden yoldan geçen vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında tırda ve kasasında maddi hasar meydana geldi. Olay yerinden geçen polis TOMA'sı da yangına müdahale etti.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.