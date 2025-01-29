Devrilen soba yangın çıkardı

Esentepe Mahallesi Yaygın Sokak’taki tek katlı bir evde öğle saatlerinde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen anne ve iki kızı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.