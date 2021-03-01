Devrilen tanker D-100'ü kilitledi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, kontrolden çıkan zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu D-100 kara yolunda Ankara istikametine ulaşımda aksama yaşandı.



Alınan bilgiye göre, Hasan G. idaresindeki zift yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan devrildi.



Kazada tanker sürücüsü yaralanırken, tankerdeki zift yola aktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.



Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazanın ardından ekiplerce devrilen tankeri kaldırmak ve yola akan zifti temizlemek için çalışma başlatıldı.



Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ulaşımın bir süre aksaması nedeniyle sürücüler, ekiplerce alternatif güzergaha yönlendirildi.



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