Devrilen tankerden sızan yakıt minibüse takla attırdı: 8 yaralı

Hakkari'de yakıt tankeri, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. Devrilen tankerden sızan yakıt nedeniyle yolcu minibüsü takla attı. Minibüsteki 8 kişi yaralandı.

Devrilen tankerden sızan yakıt minibüse takla attırdı: 8 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında - Van kara yolunun 20'nci kilometresindeki Çiftlik mevkinde meydana geldi.

Van’dan Hakkari'ye gelen yakıt tankeri, yağışlı hava nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Tankerden sızan yakıt nedeniyle arkadan gelen 47 LF 541 plakalı minibüs, kayarak takla attı.

Devrilen tankerden sızan yakıt minibüse takla attırdı: 8 yaralı - 1

8 YARALI

Kazada, minibüsteki 8 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi göreve giden elektrik dağıtım şirketi görevlileri yaptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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