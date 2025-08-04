Devrilen TIR alev aldı: Sürücü feci şekilde can verdi
Mardin'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR devrilerek alev aldı. Şoför yanarak hayatını kaybetti.
Mardin'de Nusaybin ilçesi Mehmet Çiftçi yönetimindeki plakası belirlenemeyen TIR, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, motor kısmından alev aldı.
Çiftçi yanan TIR’da mahsur kalırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ
TIR’da yapılan incelemede, Çiftçi’nin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftçi’nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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