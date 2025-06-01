Devrilen TIR alev alev yandı, sürücüsü alkollü çıktı
Çanakkale'de kontrolden çıkan TIR, tarlaya devrilip yanmaya başladı. Kazada yaralanmadan kurtulan şoför, 3 promil alkollü çıktı.
Çanakkale'de devrilen TIR alev alev yandı, sürücüsü alkollü çıktı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Gelibolu'da meydana geldi. H.A.Y. yönetimindeki plakası henüz bilinmeyen TIR, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu alev aldı.
Kazayı görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR kullanılmaz hale geldi.
Yapılan incelemede TIR şoförü H.A.Y.'nin 3 promil alkollü olduğu tespit edildi.
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