Devrilen TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Ö.Y. idaresindeki TIR, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 11. kilometresinde bariyere çarparak yola devrildi. N.Ç'nin (65) kullandığı otomobil de devrilen TIR'a çarptı.



Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki N.Ç, (61), H.O. ve F.O. (8) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan N.Ç. (61) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.