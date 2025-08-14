Devrilen traktörde 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

'nın ilçesinde 27 yaşındaki Tuba Güçlüdal yönetimindeki traktör, Yeşilözen Mahallesi'nde devrildi.

Akşam saatlerinde meydana gelen kazada sürücü ile traktörde bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İslim Yalçınkaya (59) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

