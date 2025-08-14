Devrilen traktörde 1 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 27 yaşındaki Tuba Güçlüdal yönetimindeki traktör, Yeşilözen Mahallesi'nde devrildi.
Akşam saatlerinde meydana gelen kazada sürücü ile traktörde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İslim Yalçınkaya (59) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Halfeti
- Şanlıurfa
- Traktör