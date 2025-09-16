Devrilen traktörün altında can verdi

Osmaniye'de devrilen traktörün altında kalan 22 yaşındaki Oktay Belikırık, yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli'ye bağlı Erdoğdu köyünde tarlaya giden Belikırık'ın idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak drenaj kanalına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Devrilen traktörün altından ağır yaralı çıkarılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Belikırık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.