Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Bursa’nın İznik ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kalan Halil Tetik, hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

, dün akşam saatlerinde İznik ilçesine bağlı Hisardere mahallesine 1 kilometre yakındaki tarlada meydana geldi. Halil Tetik’in kontrolünü kaybettiği traktör devrildi.

Tarlasından evine geç saatlere rağmen dönmeyen Halil Tetik'i evdekiler merak edince acı gerçek ortaya çıktı. Tarlaya giden kayınbiraderi, eniştesini traktörünün altında kaldığını görmesi üzerine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Halil Tetik, cenaze aracına kaldırıldı. Olay yeri incelemesinin ardından Tetik’in cenazesi İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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