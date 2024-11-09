Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Evinden tarlasına gitmek üzere yola çıkan Mehmet Biçer'in (39) kullandığı 16 AST 923 plakalı traktör, Orhangazi-İznik kara yolunun Boyalıca Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, hendeğe devrilen traktörün altında kalan 1 çocuk babası çiftçi Biçer'in öldüğünü belirledi.



Sürücünün cansız bedeni, iş makinesi yardımıyla traktörün kaldırılmasının ardından hastane morguna gönderildi.



Kaza nedeniyle yolda bir süre ulaşım, jandarma tarafından kontrollü sağlandı.