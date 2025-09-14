Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Sakarya'nın Karasu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Karasu ilçesi Paralı Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde çalışan Ali Uygun'un (88) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Bir süre Uygun'dan haber alamayınca bahçeye gelen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Uygun'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Sakarya