Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 75 yaşındaki Sabri Ergin hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza, Serik ilçesine bağlı Karataş mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri Ergin'in kullandığı 07 YF 817 plakalı traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktör altında kalan sürücü Ergin, yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.

Ergin’in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Serik Devlet Hastanesi morguna ardından adli tıp kurumuna götürüldü.Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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