Devrilen traktörün altında kaldı

İlçeye bağlı Gümüşpınar köyü ile Üçtepe köyü arasındaki yolda Tolgay Yıldız'ın (21) kullandığı traktör, yoldan çıkarak devrildi.



Kazada traktörün altında kalan Yıldız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Tolgay Yıldız yapılan ilk müdahalenin ardından Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.