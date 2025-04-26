Devrilen traktörün altında kaldı, hayatını kaybetti
Edirne'de devrilen traktörün altında kalan sürücü Hasan Güler hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danişment köyünden Koruklu köyü yönüne giden Hasan Güler yönetimindeki traktör yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptı.
Yoldan çıkan traktör tarlaya devrildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde traktörün altında kalan Güler’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Güler’in cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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